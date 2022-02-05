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В РФ усомнились в профессионализме представителя ОБСЕ по СМИ из-за реакции по DW

Алиса Кононенко
00:54 05.02.2022
Ранее власти РФ приняли решение о закрытии в стране корпункта немецкого телеканала Deutsche Welle в ответ на аналогичные меры правительства ФРГ в отношении RT DE.
В РФ усомнились в профессионализме представителя ОБСЕ по СМИ из-за реакции по DW
© Фото: Oliver Berg dpa Globallookpress
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Реакция представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру на ответные меры Москвы в отношении немецкого телеканал Deutsche Welle говорит о ее крайнем непрофессионализме и политической ангажированности, заявили в постпредстве РФ.

«С возмущением прочитали комментарий Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру относительно ответных мер, принятых российской стороной в отношении Deutsche Welle. Налицо неприкрытая избирательность в прочтении мандата и демонстрация крайнего непрофессионализма, а также откровенной политической ангажированности в оценке ситуации», - цитирует РИА Новости сообщение постпредства.

Ранее Рибейру призвала российские власти пересмотреть свое решение по телеканалу DW и позволить «профессионалам СМИ продолжать играть свою важную общественную роль».

«Инициирование ответных действий против СМИ и наказание журналистов за законное осуществление своей профессиональной деятельности только по политическим мотивам является непропорциональным и противоречит самому духу принципов и обязательств ОБСЕ в отношении свободы СМИ», - цитирует ее слова ТАСС.

При этом в российском постпредстве обратили внимание на то, что представитель ОБСЕ своевременно не среагировала на запрет вещания RT DE в Германии, но зато «немедленно возвысила голос на вынужденные ответные меры российской стороны».

«В 1997 году Германия стояла у истоков создания института Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, постулируя свою приверженность медиаплюрализму. 25 лет спустя Берлин со всей очевидностью встал на путь агрессивной информационной цензуры печати. Но офис Представителя, во всей видимости, продолжает отрабатывать свое существование. Печально. Сделаем серьезные выводы», - резюмировали в российской миссии.

Напомним, на днях Комиссия по надзору за СМИ в Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке. Такое решение мотивировали отсутствием у канала лицензии. 

При этом в российском МИД подчеркнули, что телеканал осуществлял свою деятельность на основании лицензии на спутниковое вещание в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, выданной Сербией. 

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