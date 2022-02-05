В стране и мире Журналистов Deutsche Welle пригласили сопровождать Шольца в поездке в Россию Елизавета Потейчук До этого в СМИ отмечали, что Олаф Шольц планирует посетить Москву 15 февраля. © Фото: Oliver Berg dpa Globallookpress Читайте нас на: Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что представители медиакомпании Deutsche Welle приглашены сопровождать канцлера Германии Олафа Шольца в ходе его предстоящего визита в Россию. «Во избежание каких-либо недоразумений: Deutsche Welle приглашена в поездку канцлера в Москву», - написал Хебештрайт у себя в Twitter. Напомним, что по данным СМИ, канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует приехать с визитом в Москву 15 февраля. Тем временем бюро Deutsche Welle закрылось в Москве после решения Министерства иностранных дел России запретить вещание телеканала на территории страны. Кроме того, Международная федерация журналистов (МФЖ) обратилась к властям Европы с призывом не использовать СМИ как оружие в политическом кризисе между Россией и Украиной. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика