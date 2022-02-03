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СМИ: Олаф Шольц может приехать с визитом в РФ 15 февраля

Елизавета Потейчук
19:56 03.02.2022
В прессе также говорится о том, что конфликт с запретом вещания телеканалов на территории ФРГ и РФ порождает дополнительную напряженность накануне визита канцлера.
СМИ: Олаф Шольц может приехать с визитом в РФ 15 февраля
© Фото: Kay Nietfeld dpa Globallookpress
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По данным СМИ, канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует приехать с визитом в Москву 15 февраля. В прессе также отмечается, что накануне приезда Шольца конфликт, связанный с запретом на вещание телеканала RT DE в Германии и закрытием корреспондентского пункта канала Deutsche Welle в РФ, создает большую напряженность.

«Конфликт вызывает дополнительную напряженность в преддверии инаугурационного визита канцлера Олафа Шольца в Москву 15 февраля», - пишет газета Süddeutsche Zeitung.

Напомним, что в министерстве иностранных дел России отреагировали на запрет вещания телеканала RT DE на территории Германии. В российском внешнедипломатическом ведомстве также отметили, что намерение Комиссии по лицензированию и надзору Германии стало «недвусмысленным сигналом, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы». Вскоре МИД РФ сообщил о прекращении вещания на территории России телеканала Deutsche Welle. Речь идет о спутниковом и ином вещании.

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