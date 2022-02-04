Телеканал Deutsche Welle сообщил о закрытии бюро в Москве

Бюро Deutsche Welle закрылось в Москве после решения Министерства иностранных дел России запретить вещание телеканала на территории страны. По словам сотрудницы телеканала Ирины Филатовой, никто в редакции не ожидал подобных жестких мер со стороны РФ.

«Мы не ожидали, что наше московское бюро будет закрыто, а все коллеги, работающие в России, потеряют аккредитацию», - передает сайт телеканала DW слова Филатовой.

Напомним, что МИД РФ сообщил о прекращении вещания на территории России телеканала Deutsche Welle. Речь идет о спутниковом и ином вещании. Также ведомство инициировало процедуру рассмотрения вопроса о признании канала выполняющим функции иностранного агента. Решение было принято на основании запрета Комиссии по надзору за СМИ в Германии вещать телеканалу RT DE на немецком языке. Решение обосновали отсутствием у канала лицензии.