Наталья Непряева завоевала первую для РФ медаль Олимпиады в Пекине
Российская спортсменка выиграла серебряную медаль, уступив лыжнице из Норвегии.
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
Российская лыжница Наталья Непряева завоевала серебряную медаль в финале по скиатлону на Олимпийских играх в Токио. Это первая медаль российской сборной.
Золотую медаль выиграла норвежская лыжница Тереза Йохауг, «бронзу» получила австрийка Тереза Штадлобер.
Вчера, 4 февраля, состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр - 2022. Российскую сборную представляют 213 спортсменов. Из-за санкций WADA сборная будет выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Олимпиада будет проходить с 4 по 20 февраля.