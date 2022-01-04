Наталья Непряева выиграла многодневку «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в зачете лыжной многодневки «Тур де Ски» в женском зачете. Она стала первой в истории российской лыжницей, одержавшей победу в престижном соревновании.

Гонка завершилась масс-стартом в гору Альп-де-Чермис. Непряева пришла к финишу четвертой, но сохранила лидерство в зачете. Первым к финишу пришла норвежская спортсменка Хейди Венг, второй стала Эбба Андерсон из Швеции, а третьей - француженка Дельфин Клодель.

Ранее Непряева победила в масс-старте классическим стилем в многодневке «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме. Ее победа стала сотой для российских спортсменок в личных гонках Кубка мира.