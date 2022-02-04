Церемония открытия зимней Олимпиады началась в Пекине

В Пекине началась церемония открытия зимних Олимпийских игр - 2022. Мероприятие проходит на Национальном стадионе, известном как «Птичье гнездо». Постановкой церемонии занимается кинорежиссер Чжан Имоу. Из-за пандемии коронавируса открытие проходит без зрителей.

Российскую сборную представляют 213 спортсменов. Из-за санкций WADA сборная будет выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо гимна России на соревнованиях будет играть фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Соревнования уже начались, и у россиян есть первые успехи. В командном турнире по фигурному катанию танцевальный дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов заняли второе место. Такой же результат после короткой программы у спортивной пары Анастасия Мишина - Александр Галлямов. Одиночник Марк Кондратюк - третий. Свою первую победу также отмечают российские хоккеистки. В рамках отборочного этапа они обыграли сборную Швейцарии со счетом 5:2.

Первый комплект медалей будет разыгран завтра, 5 февраля, в дисциплине скиатлон на 15 километров среди женщин. Олимпиада будет проходить с 4 по 20 февраля.

Флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия будут нести хоккеист, чемпион Олимпиады 2018 года Вадим Шипачев и конькобежка, серебряный призер Игр 2014 года Ольга Фаткулина.