Спорт Сборная России вышла на церемонию открытия зимней Олимпиады-2022 Алексей Курильченко Флаг ОКР вынесли хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Сборная России вышла на главную площадку Национального стадиона Пекина на церемонии открытия зимней Олимпиады-2022. Российские спортсмены вышли под флагом Олимпийского комитета России из-за санкций WADA. Россию на международном соревновании будут представлять 213 спортсменов. Знаменосцами команды стали хоккеист, чемпион Олимпиады 2018 года Вадим Шипачев и конькобежка, серебряный призер Игр 2014 года Ольга Фаткулина. Первый комплект медалей будет разыгран завтра, 5 февраля, в дисциплине скиатлон на 15 километров среди женщин. Олимпиада будет проходить с 4 по 20 февраля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика