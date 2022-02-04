Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Сборная России вышла на церемонию открытия зимней Олимпиады-2022

Алексей Курильченко
15:48 04.02.2022
Флаг ОКР вынесли хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.
Сборная России вышла на церемонию открытия зимней Олимпиады-2022
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Читайте нас на:

Сборная России вышла на главную площадку Национального стадиона Пекина на церемонии открытия зимней Олимпиады-2022. Российские спортсмены вышли под флагом Олимпийского комитета России из-за санкций WADA. Россию на международном соревновании будут представлять 213 спортсменов.

Знаменосцами команды стали хоккеист, чемпион Олимпиады 2018 года Вадим Шипачев и конькобежка, серебряный призер Игр 2014 года Ольга Фаткулина.

Первый комплект медалей будет разыгран завтра, 5 февраля, в дисциплине скиатлон на 15 километров среди женщин. Олимпиада будет проходить с 4 по 20 февраля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:05 В стране и мире
Видео
Грузовой поезд сошел с рельсов в Пермском крае
14:21 В стране и мире
Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
13:46 В стране и мире
Видео
Суд приговорил к пожизненному сроку причастного к терактам в метро Москвы в 2010 году
05:00 Армия
Видео
Корреспондент «Звезды» показал учения Северного флота по ПВО с борта военного крейсера
11:32 Спорт
Видео
Путь легенды: как сложилась жизнь и судьба легенды советского спорта Всеволода Боброва
Популярное
Видео
Корреспондент «Звезды» показал учения Северного флота по ПВО с борта военного крейсера
Видео
Отряд десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в порт Тартус в Сирии
Шойгу приехал на переговоры с Лукашенко
Видео
Истребители ВВС Англии сопроводили российские ракетоносцы Ту-95 над северными морями
Путин рассказал о своих любимых видах спорта
«Процесс идет»: в ВОЗ рассказали о регистрации «Спутника V»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.