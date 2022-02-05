В Кремле назвали фейк «о вторжении РФ» демонстрацией сообщений, приводящим к непоправимым последствиям

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикация Bloomberg о якобы вторжении России на Украину демонстрируют, что подобные фейки могут привести к непоправимым последствиям. Такие действия западных СМИ могут усугубить международную напряженность.

«Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе. И это, наверное, также прекрасная демонстрация того, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям», - заявил Песков журналистам.

Также Песков отметил, что из-за подобных публикаций изданию будут ассоциировать с фейковыми новостями.

Ранее сайт американского агентства Bloomberg опубликовал материал под заголовком о «вторжении» России на Украину, затем признал ошибку и удалил публикацию. В издании заявили, что просто «заготовили заголовки для множества сценариев».