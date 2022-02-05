В стране и мире Агентство Bloomberg ошибочно сообщило о «вторжении» России на Украину Алиса Кононенко Материал был опубликован на сайте издания и впоследствии удален. © Фото: Rupert Oberhäuser httpimagebroker.com#search Globallookpress Читайте нас на: Сайт американского агентства Bloomberg опубликовал материал под заголовком о «вторжении» России на Украину, затем признал ошибку и удалил публикацию. «Мы заранее готовим заголовки для множества сценариев, и заголовок "Россия вторгается на Украину" был непреднамеренно опубликован около 16.00 во восточному времени (около 0.00 мск субботы - прим.ред.) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке», - сообщается на сайте агентства. На данный момент ошибочный заголовок с сайта убран и ведется расследование произошедшего. Ранее посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос корреспондента Newsweek об отношении к данным разведки США о предполагаемом намерении Москвы провести так называемые «операции под чужим флагом», заявил, что у РФ нет намерений вторгаться на Украину. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика