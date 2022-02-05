Песков заявил, что Кремль может заменить термин «фейк-ньюс» на Bloomberg-news

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что после ошибочной публикации американским агентством Bloomberg, материала под заголовком о «вторжении» России на Украину, термин «фейк-ньюс» может быть заменен на Bloomberg-news (Блумберг-ньюс - прим. ред.).

«А в целом, конечно, такое серьезное издание, как Блумберг. Наверное, мы теперь будем, можно даже говорить не фейк-ньюс, а Блумберг-ньюс, что будет иметь под собой основания», - сообщил в интервью РИА Новости представитель Кремля.

Накануне американское агентство Bloomberg опубликовало материал под заголовком о «вторжении» России на Украину, затем признало ошибку и удалило публикацию. Дмитрий Песков назвал данное действие демонстрацией опасности агрессивных действий западных столиц и Соединенных Штатов. Пресс-секретарь отметил, что такие действия могут привести к непоправимым последствиям.