Зимние Олимпийские игры - 2022 объявлены открытыми

Российскую сборную на Играх представляют 213 спортсменов. Из-за санкций WADA сборная будет выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо гимна России на соревнованиях будет играть фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Участие в мероприятии принял президент России Владимир Путин.

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