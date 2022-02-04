Зимние Олимпийские игры - 2022 объявлены открытыми
О начале международных соревнований объявил председатель КНР Си Цзиньпин.
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Председатель КНР Си Цзиньпин объявил зимние Олимпийские игры в Пекине открытыми. Торжественная церемония проходит на Национальном стадионе города. Начало игр ознаменовал праздничный салют.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.
Российскую сборную на Играх представляют 213 спортсменов. Из-за санкций WADA сборная будет выступать под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо гимна России на соревнованиях будет играть фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Участие в мероприятии принял президент России Владимир Путин.