В Кремле прокомментировали попытки возложить на РФ вину за утечку документов по безопасности
Дмитрий Песков выразил сожаление из-за того, что американская сторона уверена в своей правоте по данному вопросу.
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В Кремле выразили негативное отношение к заявлениям о том, что российская сторона якобы «слила» американский ответ на предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Относимся негативно, не допускаем. К нашему большому сожалению наши американские коллеги очень часто бывают уверены в том, что впоследствии оказывается неправдой», - ответил Песков на вопрос журналиста.
Ранее испанская газета El Pais опубликовала документы официального ответа США на предложения России по гарантиям безопасности. Позже Госдеп США подтвердил подлинность документов. Позже замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что Москва якобы организовала эту утечку.