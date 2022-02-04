В Кремле прокомментировали попытки возложить на РФ вину за утечку документов по безопасности

«Относимся негативно, не допускаем. К нашему большому сожалению наши американские коллеги очень часто бывают уверены в том, что впоследствии оказывается неправдой», - ответил Песков на вопрос журналиста.

В Кремле выразили негативное отношение к заявлениям о том, что российская сторона якобы «слила» американский ответ на предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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