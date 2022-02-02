Испанская газета заявила о получении доступа к ответу США по гарантиям безопасности

Испанская газета El Pais утверждает, что получила доступ к официальному ответу США на предложения России по гарантиям безопасности. Стоит отметить, что информация издания не является официально подтвержденной. В документе уделено особое внимание вопросу Украины.

«Позиция США: Соединенные Штаты желают обсудить вопрос отказа от расположения на территории Украины наземных ракетных систем и регулярных войск для ведения боевых действий. Мы продолжим обсуждать этот вопрос с Украиной», - говорится в тексте документа.

Также утверждается, что если РФ «проявит агрессию» по отношению к Украине, то США и НАТО «усилят оборонительные позиции». Также в ответе указано, что США поддерживают «позицию открытых дверей», которой придерживается альянс.

США предложили России вывести все войска с территории Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии, назвав их принадлежащими Украине, Молдавии и Грузии соответственно. Взамен предлагается «диалог по наступательным вооружениям, предотвращению конфликтов и наблюдению за учениями».

«Предлагаем обсудить механизм прозрачности для подтверждения отсутствия крылатых ракет Tomahawk на объектах в Румынии и Польше при условии, что Россия предложит взаимные меры прозрачности в отношении двух ракетных баз наземного базирования на выбор в России», - говорится в документе.

Также РФ предложили вернуться к соблюдению договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и сообщить о численности и расположении вооруженных сил.

«Россия возобновляет применение ДОВСЕ, возвращается к участию в совместной консультативной группе и предоставляет детальные ежегодные сведения и информацию, предусмотренные этим договором», - говорится в документе.

Ответ американской стороны на идеи о гарантиях безопасности передали президенту России Владимиру Путину в конце января. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что РФ не станет затягивать с реакцией на ответ.