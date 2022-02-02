Госдеп США подтвердил подлинность документов об ответе РФ по гарантиям безопасности

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что обнародованные испанской газетой El Pais документы об ответе США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности являются настоящими. Об этом он сообщил на брифинге, который был прерван из-за указания покинуть здание Госдепартамента, но Прайс все же продолжил говорить с журналистами.

«Я не увидел в этих документах ничего, что давало бы основания предполагать, что они не являются подлинными», - передает РИА Новости слова Прайса.

Ранее испанская газета El Pais утверждала, что получила доступ к официальному ответу США на предложения России по гарантиям безопасности. В документе было сказано, что если РФ «проявит агрессию» по отношению к Украине, то США и НАТО «усилят оборонительные позиции». Согласно опубликованному ответу, США поддерживают «позицию открытых дверей», которой придерживается альянс.