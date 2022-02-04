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В посольстве РФ призвали США сфокусироваться на сути российских предложений

Алексей Курильченко
10:19 04.02.2022
Российская сторона отреагировала на обвинения в публикации американских ответов по гарантиям безопасности.
В посольстве РФ призвали США сфокусироваться на сути российских предложений
© Фото: Михаил Тургиев, РИА Новости
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Вместо того чтобы погрузиться в суть российских озабоченностей по гарантиям безопасности, США занимаются конспирологией и пропагандой. Об этом заявили в российском посольстве, ответив на обвинения замгоссекретара Виктории Нуланд, которая заявила, что Москва якобы организовала утечку американского ответа.

«Вместо того чтобы фокусироваться на сути российских озабоченностей, американская сторона занимается конспирологией. Призываем Вашингтон отказаться от пропаганды и заняться серьезной работой по укреплению европейской безопасности», - говорится на странице посольства в Facebook.

Ранее испанская газета El Pais опубликовала документы официального ответа США на предложения России по гарантиям безопасности. Позже Госдеп США подтвердил подлинность документов.

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