Россия сегодня объявит об ответных мерах из-за запрета RT DE

Сегодня российская сторона объявит об ответных мерах в отношении немецких СМИ из-за запрета вещания телеканала RT DE в Германии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что ОБСЕ никак не отреагировала на запрет вещания.

«Госпожа Рибейру не увидела в этом "ничего такого", что могло бы заинтересовать представителя ОБСЕ по свободе СМИ. Тогда и по российским ответным мерам, о которых будет объявлено сегодня, высказываться госпоже Рибейру будет вдвойне непростительно. Во-первых, они ответные. Во-вторых, единожды смолчавши - кто тебе поверит», - написала Захарова в Telegram.

Комиссия по надзору за СМИ в Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке. Решение обосновали отсутствием у канала лицензии. В МИД РФ отметили, что решение о запрете вещания принято невзирая на то, что телеканал осуществлял свою деятельность на основании лицензии на спутниковое вещание в полном соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, выданной Сербией. Причем участницей конвенции является и сама ФРГ.