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«России нечего стесняться, отвечая взаимностью»: Захарова об ответных мерах на запрет вещания RT DE

Елизавета Потейчук
20:41 02.02.2022
По словам Марии Захаровой, Берлину неоднократно и на различных основаниях предлагали «оставаться в международно-правовых рамках».
«России нечего стесняться, отвечая взаимностью»: Захарова об ответных мерах на запрет вещания RT DE
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление российского внешнедипломатического ведомства об ответных мерах после запрета вещания телеканала RT DE в Германии. По ее словам, если немецкая сторона игнорирует свои обязательства в сфере защиты свободы слова, то России нечего опасаться, отвечая взаимностью.

«Только пусть в Берлине теперь не говорят, что им не предлагали оставаться в международно-правовых рамках. Предлагали. Неоднократно и на различных уровнях. Обозначали варианты решения созданных не нами проблем. Но если германская информационно-политическая машина катком проехалась по своим обязательствам в сфере защиты свободы слова, то и нам нечего стесняться, отвечая взаимностью», - написала дипломат у себя в Telegram.

Напомним, что МИД России опубликовал заявление об ответных мерах в связи с решением о запрете вещания телеканала RT DE на немецком языке. Как утверждается в заявлении, у России, кроме как принять ответные меры в отношении аккредитованных в РФ немецких СМИ, а также интернет-посредников, безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ, нет другого выхода.

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