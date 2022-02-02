«Вы много денег будете платить»: опубликована запись разговора полиции и осужденных в Шри-Ланке россиян

Трое российских ученых, решивших в научных целях собрать жуков в Шри-Ланке, вернулись в РФ после заключения в ланкийской тюрьме. Безобидных исследователей обвинили в браконьерстве и убийстве животных. Спустя два года мужчины покинули Шри-Ланку только после уплаты штрафа на круглую сумму. Виновными они себя, конечно, не считают.

Биолог Александр Игнатенко поделился со «Звездой», что в камере в тюрьме одновременно находились до 86 человек, питались они хлебом, в котором попадался крысиный помет.

Вместе с Игнатенко в познавательный отпуск отправились геолог Николай Килафян и обычный путешественник Артем Рябов. Их не могла не привлечь местная фауна, и они начали собирать сбитых машинами насекомых, делали снимки, изучали. Внезапный наряд полиции, увидев исследователей, сразу надел на всех наручники и конфисковал вещи - без суда и следствия.

Россиянам поставили ультиматум - либо 40 лет лишения свободы, либо штраф в размере более трех миллионов рублей. Шантажом выбили «чистосердечное» - пришлось признаться в том, чего не совершали, лишь бы уехать домой. В распоряжении «Звезды» оказалась и аудиозапись беседы с ланкийскими правоохранителями, которые явно оказывали давление на невольных заложников ситуации.

«Теперь у вас нет работы, кончаются деньги. Но мы вам не враги, наоборот, ваша страна - наша помощница. Вы много денег будете платить, если это будет длиться пять-шесть лет, но мы тоже люди. Какой результат дела - я не знаю, но по поводу одного результата я знаю: долго вам придется здесь оставаться, никто не знает, это будет год, два, три, четыре или пять лет, решение зависит от вас», - с сильным акцентом говорит на записи собеседник путешественников, переводя слова своего напарника.

По закону республики часть уплаченного штрафа с подобных «туристов» идет непосредственно в правоохранительное ведомство. Расходы на себя взяли в российском благотворительном фонде, где также при этом столкнулись с подозрительной бюрократией.

«Миграционная служба препоны чинила, то они выдали свидетельство о заключении суда, то выяснилось, что сумма штрафа была неправильно написана», - рассказала директор российского представительства международного фонда Шодиева Ольга Монахова.

Жажда наживы читается и в нестыковках в деле: в академии РАН тщательно изучили улики и обнаружили, что узорчатые тарантулы в Красную книгу входить не должны, так как их разводят как домашних животных, улитку Ахатину можно купить за 50 рублей в зоомагазине, а насекомые-наездники, которые попали в список, обитают только в Западном полушарии, на Шри-Ланке их быть не может.

Путешественников с нетерпением ждут дома семьи. Их приключение на этом закончилось, но каждый запомнил одну фразу на сингальском: «Очень голодный».