Россиян приговорили к условному сроку за сбор жуков на Шри-Ланке

Суд Шри-Ланки приговорил трех россиян к двум годам условно и штрафу более 14 тысяч долларов по обвинению в незаконном сборе жуков. Об этом сообщили в российском посольстве.

«Судья вынес решение о штрафе в 2 миллиона 888 тысяч рупий Шри-Ланки (около 14 200 долларов - прим.ред.), и еще условный срок в два года с испытательным периодом до 5 лет. Штраф нужно оплатить до 11 марта этого года. После чего, тогда они могут получить паспорта и вернуться в Россию», - цитирует РИА Новости сообщение посольства.

Трое россиян находились под стражей с марта 2021 года. Изначально им грозило тюремное заключение сроком до 40 лет. Один из россиян, Александр Игнатенко, рассказал, что их обвинили в браконьерстве и убийстве животных. Кроме того, полицейские вместе с жуками посчитали за редкие виды растений обычные косточки от папайи, которые забрали из пакета с мусором и приложили к делу.