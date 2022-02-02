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В Фонде Шодиева рассказали, как удалось освободить осужденных на Шри-Ланке россиян

Анна Берестовая
03:48 02.02.2022
В процессе разбирательства в ситуации благотворители и российские дипломаты столкнулись с большим количеством бюрократических затруднений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Saman Abesiriwardana Keystone Press Agency Globallookpress
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Российские зоологи, осужденные на Шри-Ланке за браконьерскую деятельность, прибыли в Россию после двух лет, проведенных в чужой стране в попытках отстоять свои права. И хотя доказать невиновность им не удалось, благодаря помощи российского посольства, а также Международного Фонда Шодиева молодые люди получили возможность вернуться домой. Директор российского представительства организации Ольга Монахова рассказала «Звезде», как россиян спасли из «тропической тюрьмы».

По ее словам, все началось с того, что основатель фонда, Фаттах Шодиев, увидел в новостях по телевидению сюжет о том, что случилось с ребятами на Шри-Ланке. Меценат заинтересовался этой историей и решил оказать помощь россиянам.

«Мы узнали об этой ситуации и решили разобраться. И поняли, что ребята сидят там уже два года по каким-то ничтожным обвинениям. А условия, в которых они содержатся, просто жуткие - это какое-то Средневековье. Им не давали воды, не давали возможности нормально спать... кошмар какой-то», - указала Монахова.

Фонд выделил необходимые средства и оплатил штраф, выписанный россиянам, после чего последних освободили.

«Штраф немалый. Ребята, в общем-то, не могли собрать собственными силами такую сумму огромную... Все это мы делали во взаимодействии с посольством, естественно, с консульским отделом. Очень нам помогал консул. И вот, во взаимодействии мы вытащили ребят», - объяснила директор российского представительства фонда.

Она отметила, что на территории Шри-Ланки действуют такие законы, для которых не играют роли никакие экспертизы. Так, россияне запросили консультацию в РАН по выданному им списку с представителями фауны, которых они якобы отлавливали. В результате в Российской академии наук выяснили, что в описанном перечне нет никаких редких животных или насекомых.

«Но это не было доказательством для судебных органов Шри-Ланки, и ребят все равно держали. У них отобрали паспорт, их посадили в "предвариловку". Они не признавали свою вину. Они пытались найти какие-то способы... вернуться на Родину. Но, вот, кроме нас никого не нашлось», - отметила Монахова.

Она добавила, что в попытках помочь россиянам в оплате штрафа представители фонда и сотрудники российского консульства в Шри-Ланке столкнулись с бюрократическими проволочками, которые задерживали возвращение ребят на родину. К примеру, заключение суда приходило два раза, так как в первый раз в нем будто бы были найдены ошибки в указании суммы штрафа. В итоге документ оставили в первоначальном виде, но продлили процедуру освобождения зоологов еще на некоторое время.

«Всю эту неделю мы все на нервах были: получится, не получится... Консул с ними, конечно, там намучился, потому что миграционные службы всякие препоны им чинили. И потом, то они выдали свидетельство о заключении суда. Потом выяснилось, что почему-то сумма штрафа была там «неправильно» написана. Сколько времени потребовалось, чтобы переписать правильно эту сумму», - описала Монахова.

Сейчас Александр Игнатенко, Николай Килафян и Артем Рябов снова в России. Во вторник, 1 февраля, они прилетели в родную страну и оставили позади пережитый на Шри-Ланке опыт, отнявший у них два года жизни.

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