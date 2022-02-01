Осужденные за сбор жуков на Шри-Ланке вернулись в Россию

Россияне Александр Игнатенко, Николай Килафян и Артем Рябов, которых осудили за сбор редких видов насекомых на Шри-Ланке, вернулись на родину. Отмечается, что МИД России и Посольство России в Шри-Ланке предпринимали все необходимые меры для обеспечения законных прав и интересов исследователей.

«1 февраля граждане России А.С.Игнатенко, Н.В.Килафян и А.С.Рябов при участии Посольства России в Коломбо и Международного Фонда Шодиева после завершения судебного разбирательства по предъявленному им обвинению в незаконном отлове мелких объектов дикой фауны на территории Шри-Ланки вернулись на Родину», - сказано в сообщении на сайте МИД РФ.

Кроме того, один из вернувшихся Александр Игнатенко сообщил «Звезде», что доказать невиновность россиян было невозможно.

«Запрещенных не было. Все два года мы пытались это доказать, а доказать это невозможно. Можете делать это годами - три, пять, восемь лет. Сидите без работ, без медосблуживания и доказывайте свою правоту», - говорит россиянин.

Ранее супруга Александра Игнатенко в беседе со «Звездой» рассказала, что пробыла в разлуке с ним два года. Елена Бондаренко отметила, что вчера ей удалось поговорить с мужем, который сообщил об оплате штрафа в суде и завершении дела.