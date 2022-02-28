Банк России принял решение повысить ставку до 20%
Совет директоров Банка России решил повысить с 28 февраля ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых.
«Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», - говорится на сайте ведомства.
Как считают представители ЦБ, такая мера позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.
Сообщается, что дальнейшие решения по этому вопросу будут приниматься исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков.
Ранее сообщалось, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка РФ.