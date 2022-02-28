ЕС запретил связанные с управлением резервами и активами ЦБ операции

Европейский союз запретил связанные с управлением резервами и активами Центрального банка Российской Федерации операции. Уточняется, что под запрет попадают активы или операции, производимые от имени или по поручения Центрального банка.

«Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России», - цитирует РИА Новости информацию из опубликованного документа.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы министерств иностранных дел Евросоюза приняли решение о заморозке около половины финансовых резервов Центрального банка России. Боррель предположил, что эта мера окажет серьезное влияние на финансовую систему России. Также он заявил, что Европейский союз согласовал отключение ряда банков России от платежной системы SWIFT, добавляя, что «мы достигли этого соглашения».