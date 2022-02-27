Экономист заявил, что отключение России от SWIFT не является смертельным ударом

Отключение России от системы всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT не является для страны смертельным ударом. Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал отключение российских банков от SWIFT первым шагом по изоляции России от мировой финансовой системы.

«Вообще в принципе отключение от SWIFT - это удар для банковской системы, но это не смертельный удар. Жили все страны до середины восьмидесятых годов без системы SWIFT, передавали по факсам, по телексам, но это все усложнит, удлинит передачу», - сказал Остапкович RT.

По его мнению, в течение полугода отключение можно будет отработать и это будет серьезным ударом лишь на первом этапе.

Слова Джонсона экономист назвал только рассуждениями, поскольку официального документа по отключению РФ от SWIFT пока нет. Он напомнил, что SWIFT сам должен принять решение, так как это частная компания из Брюсселя, а не структура Англии или Соединенных Штатов.

Ранее СМИ сообщили, что SWIFT готовится исполнить решение стран Европы о санкциях против российских банков. В своем заявлении, которое появилось в распоряжении телеканала NBC, SWIFT указывает, что взаимодействует с европейскими властями и выясняет детали об организациях, в отношении которых применяются новые санкции.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса и демилитаризации Украины. В связи с военной операцией ряд государств ввели ограничительные меры в отношении РФ.