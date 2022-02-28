МИД РФ: у России есть друзья в мире, в частности Китай

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что у России есть еще друзья в мире, в частности Китай.

«Конечно, есть. Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Те, которые не выдают себя за гигантов, а настоящие гиганты. В частности, Китай», - сообщила она в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Мария Захарова сообщила о том, что ООН не может обеспечить прилет российской делегации во главе с Сергеем Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеву. По ее словам, страны не дают разрешение на пролет делегации РФ даже в такой кризисный для мира момент.



В свою очередь, в посольстве Китая назвали, кто является настоящей угрозой для мира. В дипломатическом представительстве КНР в Москве напомнили о бомбардировках США после Второй мировой войны.

Также официальный представитель МИД КНР Джао Лицзянь опубликовал карикатуру на фоне происходящих на Украине событий. На картинке Дядя Сэм (персонифицированный образ США) поливает из колонки с надписью «Топливо» огонь, в центре которого стоит табличка с надписью «Украина», и комментирует: «Почему Китай не может сделать больше, чтобы помочь потушить этот пожар?».

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.