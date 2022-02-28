Захарова: ООН не может обеспечить прилет делегации РФ на заседание СПЧ ООН в Женеву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ООН не может обеспечить прилет российской делегации во главе с Сергеем Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеве.



«ООН не может обеспечить прилет российской делегации в Женеву на заседание комитета по разоружению и Совета по правам человека(ООН), и это ответ генсека ООН», - сообщила Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Как заявляет Захарова, страны не дают разрешение на пролет российской делегации даже в такой кризисный для мира момент.

Официальный представитель МИД РФ также считает чушью условия, которыми обставляют участие делегации РФ в сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.

«Начинаются разговоры о том, что мы должны якобы оформлять какие-то документы, которые сейчас придумают страны Евросоюза для тех бортов, которые попали под санкции. Какая-то чушь», - заявила она.

Ранее в ЕС сообщили о планах закрыть полностью небо для самолетов из РФ. Свое небо для России уже закрыли Великобритания, Болгария, страны Прибалтики, Словения, Польша и Чехия.