Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Захарова: ООН не может обеспечить прилет делегации РФ на заседание СПЧ ООН в Женеву

Игнат Далакян
02:11 28.02.2022
Мария Захарова считает чушью выдвигаемые условия по участию делегации РФ в сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.
Захарова: ООН не может обеспечить прилет делегации РФ на заседание СПЧ ООН в Женеву
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Читайте нас на:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ООН не может обеспечить прилет российской делегации во главе с Сергеем Лавровым на заседание СПЧ ООН в Женеве.


«ООН не может обеспечить прилет российской делегации в Женеву на заседание комитета по разоружению и Совета по правам человека(ООН), и это ответ генсека ООН», - сообщила Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Как заявляет Захарова, страны не дают разрешение на пролет российской делегации даже в такой кризисный для мира момент.

Официальный представитель МИД РФ также считает чушью условия, которыми обставляют участие делегации РФ в сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.

«Начинаются разговоры о том, что мы должны якобы оформлять какие-то документы, которые сейчас придумают страны Евросоюза для тех бортов, которые попали под санкции. Какая-то чушь», - заявила она.

Ранее в ЕС сообщили о планах закрыть полностью небо для самолетов из РФ. Свое небо для России уже закрыли Великобритания, Болгария, страны Прибалтики, Словения, Польша и Чехия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:16 В стране и мире
Видео
Депутат Рады обвинил власти Украины в применении «фашистской тактики»
23:27 В стране и мире
Видео
Политолог: переговоры РФ с Украиной могут пройти в понедельник утром
19:41 Армия
Видео
МО РФ: действия украинских националистов к захваченным военным РФ схожи с пытками германских нацистов в ВОВ
16:43 Армия
Видео
МО РФ: подразделения ВСУ начали массовое применение боеприпасов с фосфором в пригородах Киева
16:25 В стране и мире
Песков рассказал, как Украина согласилась на переговоры в Гомеле
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.