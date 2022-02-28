В МО РФ заявили о завоевании господства в воздухе над всей территорией Украины

В Минобороны России заявили о завоевании господства в воздухе над всей территорией Украины. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Воздушно-космические силы России за истекшие сутки уничтожили восемь боевых машин "Бук М-1", станции наведения ЗРК С-300 и "Бук М-1", три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один боевой самолет сбит в воздухе», - сообщил Конашенков.

Также сообщается, что всего с начала операции Вооруженные силы России поразили 1 114 объектов военной инфраструктуры Украины. В это число входит 31 пункт управления и узел связи ВСУ.

Кроме этого, Игорь Конашенков сказал о полном установлении российскими военнослужащими контроля над территорией вокруг Запорожской АЭС. При этом он уточнил, что персонал станции продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Радиоактивный фон находится в норме.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов