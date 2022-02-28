В МО РФ сообщили о поражении 1 114 объектов военной инфраструктуры Украины

За все время проведения специальной операции на Украине Вооруженные силы России поразили 1 114 объектов военной инфраструктуры ВСУ. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Всего с начала операции Вооруженными силами Российской Федерации поражены 1 114 объектов военной инфраструктуры Украины. Из них: 31 пункт управления и связи Вооруженных сил Украины, уничтожено 314 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов, 274 единицы специальной военной автомобильной техники», - заявил Конашенков в ходе брифинга.

Также Конашенков сообщил о завоевании господства в воздухе над всей территорией Украины. Было уничтожено пять боевых самолетов ВСУ.

Кроме этого, в Минобороны России объявили об установлении полного контроля над территорией вокруг Запорожской АЭС. При этом работа самой станции и мониторинг радиационной обстановки осуществляются в штатном режиме.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов