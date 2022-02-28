В МО РФ объявили об установлении полного контроля над территорией вокруг Запорожской АЭС

Российские военнослужащие установили полный контроль территории вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Радиоактивный фон в норме», - сказал он.

Также Конашенков заявил, что Воздушно-космические силы России за истекшие сутки уничтожили восемь боевых машин «Бук М-1», станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один боевой самолет сбит в воздухе.

Кроме того, российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. Конашенков подчеркнул, что Вооруженные силы РФ наносят удары только по военным объектам, а гражданскому населению страны ничего не угрожает.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов