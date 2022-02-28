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В Минобороны России обозначили безопасное направление для эвакуации жителей Киева

10:09 28.02.2022
В Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению, добавили в Минобороны.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Lu Jinbo, XinHua, Globallookpress
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В Минобороны России призвали всех находящихся в Киеве жителей покинуть город по трассе Киев - Васильков. Об этом сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Данное направление открыто и безопасно», - сказал он.

Конашенков напомнил о решении властей Украины бесконтрольно раздавать населению оружие. Это, по его словам, привело к тому, в Киеве бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов.

«Руководство Украины и власти города, объявив комендантский час, уговаривают жителей столицы оставаться в своих домах. Это еще раз доказывает, что киевский режим использует жителей города в качестве "живого щита" для националистов, разместивших артиллерийские подразделения и боевую технику в жилых кварталах столицы», - подчеркнул официальный представитель Минобороны России.

Вооруженные силы РФ наносят удары только по военным объектам, а гражданскому населению ничего не угрожает, подчеркнул Конашенков.

Также официальный представитель Минобороны заявил о завоевании господства в воздухе над всей территорией Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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