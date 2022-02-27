В США заявили, что все страны G7 поддержали отключение России от SWIFT

В США заявили, что с присоединением Японии все страны G7 поддерживают санкции против России. В их число входят ограничения на операции Центробанка РФ и отключение ряда российских банков от системы платежных сообщений SWIFT.

«Мы приветствуем заявление Японии о том, что они присоединяются к Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канаде в изоляции России от международной финансовой системы и наших экономик», - заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки, передает РИА Новости.

Ранее в пресс-службе Центробанка рассказали, что российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности бесперебойного функционирования. Так в ЦБ прокомментировали возможность введения новых санкций.

В Еврокомиссии заявили, что Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой заморозит активы Центробанка России. Кроме того, в планах наложить запрет на использование активов на рынках союза российскими бизнесменами.

В свою очередь, директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что отключение России от системы всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT не является для страны смертельным ударом.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса и демилитаризации Украины. В связи с военной операцией ряд государств ввели ограничительные меры в отношении РФ.