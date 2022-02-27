Банк России выступил с обращением после угрозы новых санкций

Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности бесперебойного функционирования. Об этом после оглашения о возможности введения новых санкций сообщает пресс-служба Центробанка.

«Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что все банковские сервисы предоставляются в обычном режиме, а выпущенные всеми российскими банками карты на территории РФ работают нормально.

В Банке России пояснили, что регулятор собирается непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях. Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ, заключили в пресс-службе регулятора.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой заморозит активы Центробанка России. Кроме того, в планах наложить запрет на использование активов на рынках союза российскими бизнесменами.

Рассматривается также отключение РФ от системы всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций SWIFT.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса и демилитаризации Украины. В связи с военной операцией ряд государств ввели ограничительные меры в отношении РФ.