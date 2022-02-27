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Нидерланды закрывают воздушное пространство для российских самолетов

Виктория Ивашечкина
15:48 27.02.2022
Ранее об аналогичном решении на фоне признания РФ независимости ДНР и ЛНР заявили власти Великобритании, Бельгии, Польши, Австрии.
Нидерланды закрывают воздушное пространство для российских самолетов
© Фото: Aidan Carney, Pexels
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Министр инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов Марк Харберс заявил, что страна закрывает воздушное пространство для российских самолетов.

«Нидерланды готовятся сегодня вечером закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов», - написал министр в Twitter

Ранее власти ряда стран сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов, в том числе Великобритания, Бельгия, Германия, Дания, Польша, Австрия, Исландия.

В свою очередь Россия ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, с 25 февраля. 

Ограничения последовали сразу же после объявления Владимира Путина о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ объяснил, что Москве не оставили выбора.

По словам главы государства, цель РФ - демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер призвал военнослужащих ВСУ сложить оружие, и подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести украинского руководства.

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