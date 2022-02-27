Италия закрывает воздушное пространство для российских самолетов. Об этом со ссылкой на пресс-службу совета министров сообщают ТАСС и РИА Новости.

Сегодня о решении закрыть небо для РФ объявили Австрия и Исландия. СМИ писали, что на такой шаг готова пойти и Германия.

Ранее о закрытии неба для российских авиакомпаний сообщили Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Румыния, Болгария. Росавиация начала отвечать на эти меры зеркально. Небо уже закрыли для нескольких стран, которые ввели санкции против России.

Ограничения последовали сразу же после объявления Владимира Путина о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ объяснил, что Москве не оставили выбора. По словам главы государства, цель РФ – демилитаризация и денацификация Украины.