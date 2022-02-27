Лукашенко назвал ситуацию на Украине «цветочками»

Текущая ситуация на Украине – это еще цветочки. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Поверьте, я знаю, о чем говорю. Если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки. Поэтому сегодня надо прекратить войну», - сказал он после голосования на конституционном референдуме.

Затем он заявил, что не считает происходящее на Украине войной. По словам Лукашенко, в настоящее время в Гомеле все подготовлено для проведения переговоров между Москвой и Киевом.

Как сказал глава российской делегации Владимир Мединский, они будут ждать решения Владимира Зеленского по проведению переговоров до 15:00 27 февраля. Ранее президент Украины уже отказывался от диалога. Например, речь о переговорах между сторонами шла накануне, но Зеленский эту инициативу не поддержал.

Лукашенко сегодня также сообщил, что Украина подталкивает Белоруссию к спецоперации по защите своих граждан. Также, по его словам, в Киеве готовили бандформирования для провокаций в республике.