Слуцкий заявил, что демарш Зеленского по переговорам в Гомеле непонятен

Демарш Владимира Зеленского по переговорам в Гомеле совершенно непонятен. Об этом заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

«Мы рассчитываем, исходя из здравого смысла, что украинская делегация должна быть сегодня направлена. Переговоры должны хотя бы в конце дня состояться», - комментарий Слуцкого в Telegram опубликовали РИА Новости.

Российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла в Белоруссию сегодня. Представители России сообщили, что будут ждать решения Киева по переговорам до 15:00 27 февраля.

В Кремле заявили, что в состав делегации входят представители администрации президента, МИД, министерства обороны и других российских ведомств.

Накануне, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стороны также обсуждали переговоры, по в итоге Киев от них отказался.