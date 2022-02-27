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Лукашенко заявил, что Украина подталкивает Белоруссию к спецоперации по защите своих граждан

Иван Линдеманн
12:18 27.02.2022
Он подчеркнул, что на Украине на фоне проходящей российской спецоперации нет ни белорусских солдат, ни вооружения, ни припасов.
Лукашенко заявил, что Украина подталкивает Белоруссию к спецоперации по защите своих граждан
© Фото: Сухопутні війська ЗС України, Facebook
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Украина как будто подталкивает Белоруссию к спецоперации по защите своих граждан. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко после голосования на референдуме по обновленной конституции.

По его словам, на Украине в настоящее время избивают белорусов и россиян.

«Безумцы, не трогайте людей. Они приехали к вам отдохнуть, к родственникам. Они начали их избивать, травить. Они угрожают нам террористическими актами», - заявил президент Белоруссии.

Также Лукашенко отметил, что в Белоруссию с Украины привозили оружие и готовили бандформирования для провокаций в республике. Он подчеркнул, что на Украине на фоне проходящей российской спецоперации нет ни белорусских солдат, ни вооружения, ни припасов.

Лукашенко считает, что США втянули Украину в конфликт с Россией, чтобы одновременно решить «белорусский вопрос». Также президент республики призвал Киев сесть за стол переговоров.

В настоящее время российская делегация находится в Гомеле. Как сказал ее глава Владимир Мединский, Москва будет ждать ответа от Киева по переговорам до 15:00 27 февраля.

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