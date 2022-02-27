Лукашенко заявил, что на Украине готовили бандформирования для провокаций в Белоруссии

В Белоруссию с Украины привозили оружие и готовили бандформирования для провокаций в республике. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

После голосования на референдуме по поправка к Конституции республики он также рассказал журналистам, что на Украине на фоне проходящей российской спецоперации нет ни белорусских солдат, ни вооружения, ни припасов. По мнению главы государства, РФ в подобной помощи и не нуждается, передает РИА Новости.

Специальная военная операция по защите Донбасса и демилитаризации, а также денацификации Украины проходит по поручению президента России Владимира Путина с 24 февраля. За прошедшие сутки Вооруженными силами РФ были полностью блокированы города Херсон и Бердянск, взяты под контроль город Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном.

В воскресенье, 27 февраля, российская делегация прибыла в Белоруссию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ готова начать переговоры с украинцами в Гомеле.