Глава делегации РФ назвал срок, до которого Москва будет ждать ответа от Киева по переговорам

Россия будет ждать ответа от Украины по переговорам до 15:00 27 февраля. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

Делегация в настоящее время находится в Гомеле. В ее состав входят представители администрации президента, МИД, министерства обороны и других российских ведомств.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, украинская сторона сама предложила Гомель как место для переговоров с Россией. Также представитель Кремля подчеркнул, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут.

Напомним, что накануне переговоры также обсуждались. Но Киев в итоге от них отказался. Как сообщал Песков, остановленное в ожидании диалога продвижение ВС РФ было возобновлено.