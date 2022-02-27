Мединский заявил, что маршрут следования украинской делегации в Гомель был согласован

Россия гарантировала и была готова обеспечить безопасность украинской делегации в Гомеле. Об этом заявил помощник президента России, глава делегации РФ Владимир Мединский.

Он подчеркнул, сторонами детально прорабатывался маршрут следования украинцев, он был согласован.

«Нами была обеспечена и гарантирована абсолютная безопасность украинской делегации», - сказал Мединский.

По его словам, Россия будет ждать ответа от Украины по переговорам до 15.00 27 февраля. Российская делегация в настоящее время находится в Гомеле. В ее состав входят представители администрации президента, МИД, Министерства обороны и других российских ведомств.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона сама предложила Гомель как место для переговоров с Россией. Также представитель Кремля подчеркнул, что на этот раз мероприятия, предусмотренные ходом ведения военной операции, приостанавливаться не будут.

Специальная военная операция по защите Донбасса и демилитаризации, а также денацификации Украины проходит по поручению президента России Владимира Путина с 24 февраля. За прошедшие сутки Вооруженными силами РФ были полностью блокированы города Херсон и Бердянск. Также взяты под контроль город Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном.