В Кремле заявили, что Гомель как место для переговоров выбрал Киев

Гомель как место переговоров России и Украины выбрал Киев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Город Гомель был предложен украинской стороной - именно украинской стороной - как место для переговоров. Как мы уже говорили, российская делегация готова к этим переговорам на месте», - цитирует его РИА Новости.

Песков отметил, что российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. По словам представителя Кремля, в ближайшее время он сделает заявление.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что на этот раз предусмотренные ходом операции на Украине мероприятия приостанавливаться не будут и украинская сторона об этом предупреждена.

Специальная военная операция по защите Донбасса и демилитаризации, а также денацификации Украины проходит по поручению президента России Владимира Путина с 24 февраля.

В пятницу, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить нейтральный статус Украины. Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, сообщил о готовности направить в Минск российскую делегацию для переговоров. После этого, по словам пресс-секретаря президента РФ, украинская сторона «ушла со связи».

Переговоры также обсуждались 26 февраля, однако в итоге Киев от них отказался, заявил Песков. Он добавил, что остановленное в ожидании переговоров продвижение ВС РФ было возобновлено.

В воскресенье, 27 февраля, российская делегация прибыла в Гомель для переговоров. В ее состав входят представители администрации президента, МИД, Министерства обороны и ряда других ведомств.