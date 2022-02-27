Минобороны РФ показало кадры передвижения военной техники в ходе спецоперации по защите Донбасса

Министерство обороны России показало кадры продвижения военной техники в ходе спецоперации по защите Донбасса. Сегодня в ведомстве рассказали, что глубина продвижения вглубь обороны с начала наступательной операции составила 52 километра.

Также, по словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, ВС России за последние сутки блокировали Херсон и Бердянск. Кроме того, они взяли под контроль город Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном.

Также в МО рассказали, что накануне в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО «Бук М-1», добровольно сложил оружие и сдался.

Всего к настоящему времени оружие сложил 471 украинский военнослужащий. Конашенков подчеркнул, что к задержанным относятся с уважением и оказывают помощь. После оформления необходимых документов они будут отправлены к своим семьям.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что украинские националисты из батальона «Азов» * нанесли удары реактивными системами залпового огня «Град» по жилым кварталам населенного пункта в пригороде Мариуполя и по мариупольской школе.

ВС РФ не наносят ударов по городам и населенным пунктам, напомнил Конашенков. По последним данным, Россия поразила 975 объектов военной инфраструктуры Украины.

* Отдельный отряд специального назначения «Азов» - запрещенная в России организация

Материал подготовили Иван Линдеманн и Николай Баранов