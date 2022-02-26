Сайт телеканала «Звезда» подвергся DDoS-атаке
В данный момент удалось восстановить его функционал, но попытки нарушить работу продолжаются.
© Фото: ТРК "Звезда"
Сайт телеканала «Звезда» подвергся DDoS-атаке. В данный момент удалось восстановить его функционал, но попытки нарушить работу продолжаются.
Напоминаем, что вы всегда можете получать информацию через мобильную версию сайта и наши социальные сети: Telegram, Facebook, VK и Instagram. Кроме того, телеканал «Звезда» публикует оперативные новости в «Одноклассниках» и Twitter.
Ранее социальная сеть Facebook ограничила аккаунт телеканала «Звезда». Руководство компании объяснило это публикацией якобы ложной информации. Затем Facebook ограничил страницы еще некоторых российских СМИ. В ответ на это Роскомнадзор начал замедлять работу соцсети в РФ.