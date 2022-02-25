В стране и мире Meta отказалась снять ограничения с аккаунтов российских СМИ Виктория Ивашечкина Днем ранее Facebook ограничил страницы ряда российских изданий из-за публикаций, которые якобы содержат ложную информацию. © Фото: Paco Freire, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Вице-президент Meta Ник Клегг заявил, что американская компания отказалась выполнять требование российских властей по поводу снятия ограничений с аккаунтов ряда СМИ РФ, в принадлежащей ей соцсети Facebook. «Мы отказались. В результате они намерены ограничить использование наших сервисов», - написал Клегг в своем аккаунте в Twitter. В пятницу, 25 февраля, Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook. В ведомстве заявили, что соцсеть признана причастной к нарушению прав и свобод человека и прав и свобод россиян. © Facebook Днем ранее Facebook, в частности, ограничил страницу «Звезды» в социальной сети. Руководство социальной сети объяснило это тем, что телеканал якобы неоднократно публиковал ложную информацию. Стоит отметить, что блокировка произошла после публикации официальных сообщений Минобороны России. © Facebook В тот же день Роскомнадзор направил требования администрации Meta Platforms, Inc. снять введенные социальной сетью Facebook ограничения в отношении российских СМИ, а также объяснить причину их введения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика