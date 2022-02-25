Meta отказалась снять ограничения с аккаунтов российских СМИ
Днем ранее Facebook ограничил страницы ряда российских изданий из-за публикаций, которые якобы содержат ложную информацию.
© Фото: Paco Freire, Keystone Press Agency, Global Look Press
Вице-президент Meta Ник Клегг заявил, что американская компания отказалась выполнять требование российских властей по поводу снятия ограничений с аккаунтов ряда СМИ РФ, в принадлежащей ей соцсети Facebook.
«Мы отказались. В результате они намерены ограничить использование наших сервисов», - написал Клегг в своем аккаунте в Twitter.
В пятницу, 25 февраля, Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook. В ведомстве заявили, что соцсеть признана причастной к нарушению прав и свобод человека и прав и свобод россиян.
В ДPУГИХ CMИ
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