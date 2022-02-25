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Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook

Виктория Ивашечкина
19:28 25.02.2022
В ведомстве подчеркнули, что соцсеть признали причастной к нарушению прав и свобод человека и прав и свобод россиян.
Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook
© Фото: Rafael Henrique, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook. В ведомстве заявили, что соцсеть признана причастной к нарушению прав и свобод человека и прав и свобод россиян.

«В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Роскомнадзор в четверг, 24 февраля, направил требования администрации Meta Platforms, Inc. снять введенные социальной сетью Facebook ограничения в отношении российских СМИ, а также объяснить причину их введения.

Ранее в этот же день Facebook ограничил страницу «Звезды» в социальной сети. Руководство социальной сети объяснило это тем, что телеканал якобы неоднократно публиковал ложную информацию. Стоит отметить, что блокировка произошла после публикации официальных сообщений Минобороны России.

Телеканал «Звезда» обратился к Meta Platforms Inc. за разъяснениями причин введения ограничений, однако пока ответов по данному поводу не поступало.

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