Facebook ограничил страницу «Звезды» за якобы фейковые сообщения
Блокировка произошла после публикации официальных сообщений Министерства обороны России, в частности, двух новостей со следующими заголовками: «Минобороны России: средства противовоздушной обороны ВС Украины подавлены» и «В Минобороны РФ заявили, что военные погранслужбы Украины не оказывают сопротивления».
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Facebook ограничил страницу «Звезды» в социальной сети. Руководство социальной сети объяснило это тем, что телеканал якобы неоднократно публиковал ложную информацию.