Facebook ограничил страницу «Звезды» за якобы фейковые сообщения

Ранее в Минобороны России предупредили СМИ о том, что Служба безопасности Украины готовит и уже реализует провокации по известным лекалам «Белых касок» . По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, в украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы «массовыми жертвами» среди гражданского населения Украины. Эти ролики распространяют через подконтрольные Киеву Telegram-каналы и соцсети.

Ограничения соцсети касаются рекламы, а также распространяются на публикации «Звезды» - они будут показываться ниже в ленте новостей, чтобы их увидело меньше пользователей.

«На вашу страницу наложены ограничения как минимум на 90 дней, так как от ее имени неоднократно публиковалась ложная информация», - говорится в сообщении Facebook.

Блокировка произошла после публикации официальных сообщений Министерства обороны России, в частности, двух новостей со следующими заголовками: «Минобороны России: средства противовоздушной обороны ВС Украины подавлены» и «В Минобороны РФ заявили, что военные погранслужбы Украины не оказывают сопротивления».

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