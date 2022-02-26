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Генпрокуратура начала пресекать фейки о спецоперации по защите Донбасса

Иван Линдеманн
07:07 26.02.2022
В ведомстве заявили, что распространение ложной общественно значимой информации влечет за собой административную ответственность в виде штрафа.
© Видео: Генпрокуратура РФ © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Генеральная прокуратура России начала пресекать фейки о спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

«В настоящее время Роскомнадзором на основании требований Генпрокуратуры России принимаются меры по пресечению распространения фейков о событиях, связанных с проведением специальной операции России по защите ДНР и ЛНР», - сказал он.

По словам Иванова, распространение ложной общественно значимой информации влечет за собой административную ответственность в виде штрафа.

Ранее Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook. В ведомстве заявили, что социальная сеть признана причастной к нарушению прав и свобод человека и прав и свобод россиян. До этого Facebook ограничил доступ к аккаунтам некоторых российских СМИ, в частности телеканала «Звезда». Руководство соцсети заявило, что СМИ якобы распространяли ложную информацию.

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