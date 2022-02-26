Генпрокуратура начала пресекать фейки о спецоперации по защите Донбасса
Генеральная прокуратура России начала пресекать фейки о спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
«В настоящее время Роскомнадзором на основании требований Генпрокуратуры России принимаются меры по пресечению распространения фейков о событиях, связанных с проведением специальной операции России по защите ДНР и ЛНР», - сказал он.
По словам Иванова, распространение ложной общественно значимой информации влечет за собой административную ответственность в виде штрафа.
Ранее Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к Facebook. В ведомстве заявили, что социальная сеть признана причастной к нарушению прав и свобод человека и прав и свобод россиян. До этого Facebook ограничил доступ к аккаунтам некоторых российских СМИ, в частности телеканала «Звезда». Руководство соцсети заявило, что СМИ якобы распространяли ложную информацию.