Генпрокуратура начала пресекать фейки о спецоперации по защите Донбасса

«В настоящее время Роскомнадзором на основании требований Генпрокуратуры России принимаются меры по пресечению распространения фейков о событиях, связанных с проведением специальной операции России по защите ДНР и ЛНР», - сказал он.

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