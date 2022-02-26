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Агентство S&P понизило кредитные рейтинги России и Украины

Анна Касаткина
06:29 26.02.2022
По мнению специалистов агентства, российская операция на Украине создает риски для экономического роста этой страны, а на РФ могут серьезно повлиять введенные санкции.
Агентство S&P понизило кредитные рейтинги России и Украины
© Фото: pexels.com
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Долгосрочный кредитный рейтинг Украины понижен до «В-». Об этом сообщило международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings.
«S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и местной валюте с "B" до "B-"», - сообщается в пресс-релизе агентства.

Рейтинг России понижен с отметки «ВВВ-» до «BB+».

По мнению специалистов агентства, российская операция на Украине создает риски для экономического роста этой страны, ее финансовой стабильности и государственных институтов. На экономику, торговлю и стабильность РФ могут серьезно повлиять введенные санкции, уточняет РБК.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации. В связи с военной операцией ряд государств ввели ограничительные меры в отношении РФ.

В частности, Евросоюз объявил о санкциях, которые затронут 70% российского рынка банковских услуг и ключевые государственные компании, включая оборонные. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя масштабные санкции в отношении России, заявил, что Британия будет вытеснять РФ из мировой экономики.

Новые антироссийские санкции, а также ограничения на экспорт в страну ввел Вашингтон. Президент США Джо Байден заявил, что санкции разработаны таким образом, чтобы увеличить долгосрочный негативный эффект для России и минимизировать последствия для США.

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