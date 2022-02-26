В МИД РФ заявили, что контакты России и Евросоюза официально не разорваны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что контакты России и Евросоюза официально не разорваны.

«Мы получили решение относительно Совета Европы, но это не национальное качество, а организация, где мы больше не находимся», - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Накануне комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации. По словам вице-спикера ГД Петра Толстого, без России - самой большой страны Европы - работа Совета Европы теряет смысл. Петр Толстой заявил, что российская делегация была честна и старалась вести диалог до конца.

Президент РФ Владимир Путин двумя днями ранее в телеобращении к россиянам объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства заявил, что решительных и незамедлительных действий от Москвы требуют обстоятельства. Президент напомнил, что народные республики Донбасса обратились к РФ за помощью.

В субботу, 26 февраля, власти Евросоюза ввели санкции против 60 ведущих промышленных компаний России. Финансовые и технологические ограничения коснулись предприятий военно-промышленного комплекса, энергетического, финансового и авиастроительного секторов РФ.

Позже в ЦБ рассказали, что совместно с российским правительством будут оказывать необходимую поддержку банкам, которые попали под санкции, введенные из-за военной операции.