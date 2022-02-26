Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ заявили, что контакты России и Евросоюза официально не разорваны

Виктория Ивашечкина
22:57 26.02.2022
Накануне комитет министров Совета Европы приостановил членство РФ в организации.
В МИД РФ заявили, что контакты России и Евросоюза официально не разорваны
© Фото: MFA Russia, Global Look Press
Читайте нас на:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что контакты России и Евросоюза официально не разорваны.

«Мы получили решение относительно Совета Европы, но это не национальное качество, а организация, где мы больше не находимся», - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Накануне комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации. По словам вице-спикера ГД Петра Толстого, без России - самой большой страны Европы - работа Совета Европы теряет смысл. Петр Толстой заявил, что российская делегация была честна и старалась вести диалог до конца. 

Президент РФ Владимир Путин двумя днями ранее в телеобращении к россиянам объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства заявил, что решительных и незамедлительных действий от Москвы требуют обстоятельства. Президент напомнил, что народные республики Донбасса обратились к РФ за помощью. 

В субботу, 26 февраля, власти Евросоюза ввели санкции против 60 ведущих промышленных компаний России. Финансовые и технологические ограничения коснулись предприятий военно-промышленного комплекса, энергетического, финансового и авиастроительного секторов РФ.

Позже в ЦБ рассказали, что совместно с российским правительством будут оказывать необходимую поддержку банкам, которые попали под санкции, введенные из-за военной операции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:24 В стране и мире
Пушилин: украинские войска превращают дома людей в огневые точки
20:30 В стране и мире
Видео
Прорыв водной блокады: новые кадры ликвидации дамбы на Северо-Крымском канале
18:03 Армия
Видео
МО РФ: высока вероятность, что американские БПЛА наводили украинские катера на корабли Черноморского Флота России
17:15 В стране и мире
В ЛДПР ответили на сообщения о подключении Жириновского к аппарату ИВЛ
15:30 В стране и мире
ФСБ: украинские националисты расстреляли военнослужащего ВСУ, пытавшегося найти убежище в РФ
Популярное
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Юрист объяснил, что нужно немедленно сделать после звонка мошенника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.